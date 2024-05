Mercato : Mbappé quitte le PSG, Barcelone enrage !

La rédaction

C’est assurément la bombe de ce mois de mai : Kylian Mbappé a annoncé son départ du Paris-Saint Germain. Alors que le Real Madrid est presque officiellement sa future destination, le grand rival des madrilènes sera bien impuissant face à l’arrivée du Français.

C’était pressenti, c'est aujourd’hui bien officiel : le 30 juin prochain, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du Paris-Saint Germain. Sept ans et 234 buts après son arrivée au Parc des Princes, l’ancien joueur de l’AS Monaco emménagera vraisemblablement du côté de l'Espagne, pour évoluer sous les couleurs du Real Madrid. La future arrivée du capitaine de l’équipe de France fait grand bruit dans la capitale espagnole et dans tous le pays.

Real Madrid : Le coup de fil décisif pour ce transfert à 103M€ https://t.co/BfJJhap6dI pic.twitter.com/aJKgzl5TNF — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

Une véritable guerre des transferts

Alors que le FC Barcelone est habitué à répondre aux gros transferts réalisés par les Merengues chaque mercato, les Blaugranas ne pourront pas rivaliser à grands coups de chéquier cet été comme le rapporte MARCA . Si le Real Madrid a toujours été perçu comme un club achetant de multiples superstars lors de chaque période des transferts, le FC Barcelone n’est pas en reste. Sur les dix dernières années, à chaque fois que l’écurie madrilène a accueilli dans ses rangs de nouveaux éléments de classe mondiale, le rival catalan a systématiquement répondu. On se souvient par exemple de l’arrivée de Neymar en Catalogne après le transfert de Gareth Bale en 2013, celle de Luis Suarez synchronisée à la venue de James Rodriguez un an plus tard, ou encore du recrutement d’Arda Turan en 2016 quand le Real Madrid accueillait dans ses rangs Danilo, considéré à cette époque comme un grand espoir du football.

Les finances du Barça dans le rouge

Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone n’est pas en bonne santé financière. Si la crise du Covid avait encore plus mis à mal les comptes blaugranas, l’arrivée de joueurs comme Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé, contre des sommes astronomiques et à qui étaient accordés des salaires rarement vu en Catalogne, a considérablement vidé les caisses des Culés. Cherchant aujourd’hui à faire des affaires à moindre coûts et multipliant les opérations permettant de faire rentrer des fonds, comme le naming du désormais « Spotify » Camp Nou, les Catalans ne pourront pas se lancer dans une course aux superstars avec le rival madrilène cet été.