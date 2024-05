Mercato : Convoité par l’OM, il lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse

Ce n’est pas un secret, l’OM cherche actuellement un entraîneur pour la succession de Jean-Louis Gasset. Parmi les noms évoqués sur le banc marseillais, celui de Sergio Conceição est revenu avec insistance. Le coach du FC Porto, également convoité par l’AC Milan, est longuement revenu sur son avenir ce samedi.

Ces derniers jours, plusieurs noms d’entraîneurs ont été annoncés dans le viseur de l’OM. Si, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Paulo Fonseca est la grande priorité de Pablo Longoria, Sergio Conceição a également été annoncé du côté de Marseille. Présent en conférence de presse cet après-midi, le coach de Porto a botté en touche concernant son futur.

« Cela fait sept ans que je suis ici et j'ai déjà renouvelé mon contrat trois fois »

« Ce n'est pas le moment de faire le bilan, sinon je devrais parler de sept ans et je ne parlerai pas de la pandémie, du fair-play financier, des élections.... Ce n'est pas le moment de faire le bilan. En ce qui concerne la situation contractuelle, il n'y a rien à clarifier. Cela fait sept ans que je suis ici et j'ai déjà renouvelé mon contrat trois fois. Au cours de ces sept années, notre club a connu trois années difficiles sur le plan du fair-play financier, dont deux ont également été difficiles. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais malgré tout, nous sommes là, en termes de titres, à égalité avec nos grands rivaux, le Sporting et Benfica. Je pense que le travail a été bien fait » , a déclaré le Portugais, relayé par le journaliste Alfredo Pedulla.

« Je ne suis pas attaché à ce poste »