L’OM annonce le transfert d’un «joueur rare»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM dans le but de dynamiser le secteur offensif, Ismaïla Sarr est arrivé pour 13M€ en provenance de Watford. Présenté à la presse par Pablo Longoria vendredi, l’ailier sénégalais a reçu les louanges de son nouveau président qui ne tarit pas d’éloges au sujet de l’ancien Rennais.

L’OM est en feu depuis le début du mercato estival, avec les recrutements de Geoffrey Kondogbia (8M€), Renan Lodi (13M€), Pierre-Emerick Aubameyang (libre), Ruben Blanco (1,5M€) ainsi que celui d’Ismaïla Sarr, qui a signé en provenance de Watford pour 13M€ fin juillet. Pablo Longoria, le président de l’OM, a présenté l’ailier sénégalais vendredi à la presse, et il s’est enflammé pour ce transfert de l’ancien joueur du Stade Rennais, qui retrouve donc la Ligue 1 quatre ans après l’avoir quittée.

« Une grosse envie de rejoindre l’OM »

Longoria a pris la parole en conférence de presse, s’adressant directement à Ismaïla Sarr sur les coulisses de son arrivée à l’OM : « On est très content, tu as montré une grosse envie de rejoindre le club dès la première conversation. On l'a suivi depuis longtemps. Déjà à Valence, le coach le voulait. On le voulait pour ses qualités de percussion. On avait besoin de mettre de la vitesse. Dès qu'il y a eu ouverture avec le club de Watford, on a eu une bonne négociation », a indiqué le président de l’OM.

« Un joueur rare sur le marché »