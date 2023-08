L’OM a recruté « un joueur rare », le boss jubile

Benjamin Labrousse

Alors que l’OM s’apprête à lancer sa saison 2023-2024 par un match de barrage de la Ligue des Champions face au Panathinaikos, le club phocéen s’est véritablement renforcé sur le mercato estival. Révélé à Rennes, Ismaïla Sarr est arrivé à Marseille contre 13M€. Présent face à la presse ce vendredi, l’ailier de 25 ans a vu le président marseillais Pablo Longoria se réjouir de sa venue.

Mercredi prochain, l’OM entamera officiellement sa saison en se rendant en Grèce afin d’affronter le Panathinaikos. Le club phocéen se retrouve au stade des demies-finales des barrages de la Ligue des Champions, et espère pouvoir participer à la prochaine édition de la prestigieuse compétition européenne. Car cet été, l’OM s’est montré très actif sur le mercato avec le recrutement de plusieurs joueurs très intéressants comme Ismaïla Sarr. Le Sénégalais est arrivé à Marseille en provenance de Watford contre 13M€, et entend bien s’imposer au sein de la formation désormais dirigée par Marcelino.

« Tu as montré une grosse envie de rejoindre le club dès la première conversation »

Ce vendredi, Ismaïla Sarr a officiellement été dévoilé en tant que nouveau joueur de l’OM face à la presse. L’occasion pour le président marseillais Pablo Longoria d’exprimer sa satisfaction quant à la venue de l’ancien joueur du Stade Rennais. « On est très content, tu as montré une grosse envie de rejoindre le club dès la première conversation » , a d’abord déclaré Pablo Longoria dans des propos relayés par RMC .

« C'est un joueur rare sur le marché »