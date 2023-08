Mbappé - PSG : Une offre va partir !

Benjamin Labrousse

L’avenir de Kylian Mbappé pourrait connaître un nouveau tournant dans les prochaines semaines. Persuadé que le Français possède déjà un accord avec le Real Madrid dans l’optique d’une signature libre en 2024, le club parisien cherche absolument à se séparer de sa vedette. Cela tombe bien, le club madrilène pourrait formuler une première offre d’ici une dizaine de jours.

Plus les jours passent, plus les chances de voir Kylian Mbappé jouer avec le PSG cette saison s’amenuisent. Après un long feuilleton de plusieurs mois, deux options semblent désormais s’éclairer concernant le capitaine de l’équipe de France.

Le PSG déclare la guerre, c'est perdu d'avance pour Mbappé https://t.co/0zb4hrd2Ll pic.twitter.com/ElKfzPbbY0 — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Mbappé pourrait rester au PSG cette saison

En effet, il semblerait que premièrement, Kylian Mbappé reste au PSG un an de plus. C’est en tout cas la volonté du joueur qui l’a affirmé à plusieurs reprises. C’est également ce que confirme le Parisien ce samedi en affirmant que le joueur de 24 ans insiste afin d’honorer sa dernière année de contrat à Paris. Mais dans ce cas de figure, Mbappé pourrait être laissé en tribunes et s’entraîner à l’écart de l’équipe première.

Le Real Madrid prêt à passer à l’action le 15 août pour Mbappé