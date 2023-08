OM : Après son transfert, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau joueur de l’OM, Ismaïla Sarr a été présenté face aux médias ce vendredi. Arrivé pour un peu plus de 10M€ en provenance de Watford, l’ancien Rennais a d’ailleurs évoqué les coulisses de sa signature à Marseille, et il ne cache pas sa joie et son excitation !

Très actif sur le mercato, l’OM a not talent très largement renforcé son secteur offensif. Parmi les joueurs ayant débarqué, Ismaïla Sarr a signé en provenance de Watford pour un peu plus de 10M€. Présent en conférence pour sa présentation officielle, l’ancien Rennais s’est confié sur les raisons de sa signature à l’OM.



Sarr s’enflamme pour sa signature à l’OM

« C'était très rapide. On m'a proposé le plan de jeu et j'ai vite accepté parce qu'il me convenait. Je dois remercier le président et le coach de m'avoir amené ici. On a un bon groupe. Dès le premier entraînement, je me suis bien senti. Lors du premier match au Vélodrome, j'ai dit 'wow ! C'est quoi cette ambiance ?!' Ca donne envie de tout donner (…) Tous les Africains rêvent de jouer dans un grand club comme l'OM. Au Sénégal, il y a beaucoup de supporters de l'OM. Le président et le coach m'ont proposé leur projet et je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite car l'OM est un des plus grands clubs au monde », explique le nouvel ailier de l’OM avant que Pablo Longoria n’en dise plus.

Longoria justifie son choix