Mbappé quitte le PSG, la mèche est vendue !

Kylian Mbappé semble avoir tourné la page PSG. Mis au placard après avoir refusé de prolonger son contrat, le joueur français préparerait son arrivée au Real Madrid. Le Français rechercherait un appartement dans la banlieue de Madrid depuis quelques jours et pourrait s'engager avec le club espagnol dans les prochains jours.

Ecarté de la tournée asiatique et placé avec les autres indésirables du PSG, Kylian Mbappé n'est plus en odeur de sainteté dans la capitale. Le joueur est conscient qu'il ne rentre plus dans les plans de son club après avoir refusé d'étirer son bail d'une saison supplémentaire.

Transferts : Coup de théâtre, une star du PSG lâche sa réponse https://t.co/Mzb8eyAeQg pic.twitter.com/WNcjpxS86n — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Le Real Madrid attend Mbappé

L'occasion est trop belle pour le Real Madrid, qui peut enfin réaliser l'un de ses grands objectifs. Selon les informations du journaliste Ramon Alvarez de Mon, son arrivée cet été serait en bonne voie. Une source proche de la direction assure que le club espagnol tient pour acquis la venue de Mbappé.

Mbappé recherche un appartement à Madrid

D'ailleurs, le journaliste a dévoilé un indice, qui ne trompe pas. Mbappé réclamerait un appartement dans la banlieue de Madrid, plus précisément dans le quartier de La Finca et de La Moraleja. Son entourage se serait déjà renseigné sur le loyer et sur les prix.