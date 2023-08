Mbappé : «C’est incroyable», le Real Madrid a lancé un appel au boss du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour certains observateurs, la situation autour du PSG et Kylian Mbappé est ubuesque. Mis sur la touche après avoir refusé de prolonger son contrat, le joueur est en conflit ouvert avec sa direction. De plus en plus esseulé au sein du club parisien, Mbappé peut compter sur le soutien de Luis Campos, qui avait pourtant été mandaté par le Real Madrid pour le recruter en 2022.

Le groupe parisien est de retour dans la capitale après une tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Ce lundi, les joueurs du PSG devraient retrouver le centre d'entraînement de Poissy et devaient rentrer dans le vif du sujet. Dans quelques jours, une rencontre face à Lorient se profile et l'effectif de Luis Enrique n'aura pas le droit à l'erreur. Un match, que ne devait pas disputer Kylian Mbappé, toujours en instance de départ.

Le PSG espère un accord avec le Real Madrid

Le joueur devrait continuer à s'entraîner à part, aux côtés des autres indésirables. Jusqu'à quand ? « Il faut désormais attendre que le PSG et le Real se mettent d’accord » a confié Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien . Seule une offensive du Real Madrid pourrait mettre un terme à ce conflit, qui dure et qui perturbe Luis Enrique. Le technicien discuterait régulièrement avec ses dirigeants, notamment avec Luis Campos, qui tente d'apaiser la situation. Pourtant il y a encore quelques mois, le Portugais était mandaté pour le Real Madrid pour recruter Mbappé.

« Campos avait été mandaté par le Real Madrid »