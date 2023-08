Alerte au PSG, une star du Real Madrid envoie un message à Mbappe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait pousser Vinicius Jr à délaisser son côté gauche. Le Brésilien pourrait subir de pleins fouets la venue du joueur français, encore loin d'être actée. Mais la star brésilienne n'est pas rancunière, bien au contraire. Lors d'un live sur Tik Tok, Vinicius Jr a envoyé un appel du pied à Mbappé, poussé vers la sortie par le PSG.

Kylian Mbappé se rapprocherait-il du Real Madrid ? Ce samedi, le joueur du PSG a posé avec Rodrygo lors de ses vacances en Sardaigne. Le fossé se creuse un peu plus entre le joueur et le club parisien, dont l'histoire pourrait se clôturer cet été. Mais dans ce dossier, la balle est dans le camp du Real Madrid. Seul un mouvement de la part du club espagnol pourrait débloquer la situation. De l'autre côté des Pyrénées, certains journalistes se montrent optimistes et annoncent une arrivée de Mbappé dans les prochains jours. L'arrivée de l'international français pourrait bien chambouler le dispositif de Carlo Ancelotti.

Mbappé espère un signe de Mbappé

Selon les informations de Marca , Kylian Mbappé pourrait s'installer sur le côté gauche, actuellement occupé par Vinicius Jr, considéré comme le véritable patron offensif depuis le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Mais à en croire le média espagnol, Carlo Ancelotti a déjà trouvé la solution et pourrait décaler le Brésilien dans l'axe. Une décision, qui satisferait Vinicius Jr.

Vinicius Jr attend Mbappé de pied ferme