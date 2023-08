PSG : Il prédit le pire pour Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, la tension n'en finit plus de grimper. Les deux parties ne s'adressent plus la parole depuis plusieurs jours depuis que le joueur a refusé d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat. Dans cette guerre ouverte, l'international français pourrait perdre gros, notamment en termes d'image.

La bataille entre le PSG et Kylian Mbappé se poursuit. Le club parisien devrait laisser son joueur à l'écart du groupe et le laisser s'entraîner avec les autres indésirables, et ce à quelques jours du lancement de la Ligue 1. Sa titularisation face à Lorient ce samedi relèverait du miracle. En effet, le PSG ne compte lui faire aucun cadeau et pourrait le laisser en tribune dans les prochaines semaines, voire mois. Car pour l'heure, un accord à l'amiable ne serait pas d'actualité.

Le contact est rompu entre les deux parties

Selon les informations de RMC Sport , les deux parties ne s'adressent plus la parole. Nasser Al-Khelaïfi serait profondément en colère et en voudrait à Mbappé. Le président du PSG ne comprendrait pas pourquoi le joueur a refusé de prolonger son contrat, après tous les efforts fournis par le club ces derniers mois pour le mettre à l'aise. Seul un intérêt concret de la part du Real Madrid pourrait faire basculer ce dossier et débloquer la situation. Mais pour l'heure, la formation merengue ne négocierait aucunement avec le PSG, loin d'être en position de force dans ce dossier.

Mbappé va perdre gros dans cette bataille