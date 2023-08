Mbappé largué, son départ du PSG est réclamé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis 2017, Kylian Mbappé défend les couleurs du PSG. Mais à 24 ans, le joueur français stagne et peine à performer sur les plus grandes scènes européennes, notamment en Ligue des champions. Alors que sa situation pourrait vite devenir intenable à Paris, certains observateurs l'encouragent à découvrir autre chose, possiblement au Real Madrid.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, rien ne va plus. Le joueur français est sur la touche depuis qu'il a refusé de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Présent aux côtés des autres lofteurs, le joueur prend son mal en patience et espère un accord plus vite; Mais comme l'a noté Laurent Perrin, personne ne veut craquer dans ce dossier.

Transferts : Coup de théâtre, une star du PSG lâche sa réponse https://t.co/Mzb8eyAeQg pic.twitter.com/WNcjpxS86n — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

« Mbappé est dans son bon droit »

« Le bras de fer qui oppose Kylian Mbappé à son président, Nasser Al-Khelaïfi est inédit. Personne ne cédera et aucune solution n’est aujourd’hui envisageable. La position du joueur peut paraître assez confortable. D’abord, parce qu’il est dans son bon droit, et aussi parce que, sans bouger ni jouer, il touchera une prime de fidélité de 80 millions d’euros le 1er septembre avant de pouvoir négocier une prime à la signature tout aussi fructueuse avec le Real Madrid dès le 1er janvier 2024 » a confié le journaliste du Parisien dans son édito. Mais pour Perrin, Mbappé ferait mieux de quitter le PSG, notamment s'il souhaite refaire son retard sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

« Il vaut mieux tourner la page »