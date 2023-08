Mbappé : Une date est annoncée pour la révolution du PSG

La rédaction

Ce n'est un secret pour personne, le PSG cherche à se séparer de Kylian Mbappé au plus vite afin d'éviter qu'il ne parte librement au Real Madrid la saison prochaine. Le départ du joueur français pourrait occasionner une véritable révolution en interne. Proche de la famille Mbappé, Luis Campos pourrait être poussé vers la sortie, un an après avoir pris ses fonctions de conseiller sportif.

Les gouttes de pluie se déversent sur la capitale en ce début de mois d'août. Mais à coup sûr, l'été sera chaud, en tout cas du côté du PSG. Le club parisien doit gérer plusieurs dossiers brûlants avant la fin du mercato estival. L'avenir de Kylian Mbappé est le sujet qui préoccupe le plus la direction. Le PSG voudrait le vendre à un an de la fin de son contrat, afin d'éviter de le voir s'envoler vers le Real Madrid la saison prochaine. Fan de l'international français depuis pas mal d'années, le Real Madrid pourrait se manifester et tenter de mettre la main sur le joueur. Un départ, qui pourrait occasionner un chamboulement dans l'organigramme parisien.





Transferts : Coup de théâtre, une star du PSG lâche sa réponse https://t.co/Mzb8eyAeQg pic.twitter.com/WNcjpxS86n — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Le destin de Campos est lié à celui de Mbappé

La première victime de ce départ pourrait être Luis Campos. Proche de la famille Mbappé, le conseiller sportif du PSG pourrait être tenu pour responsable et pourrait être poussé vers la sortie par le Qatar. Sur sa chaîne Youtube , Ramon Alvarez de Mon précise, toutefois, qu'aucune décision ne sera prise avant la fin du mercato estival. Il fait dire que Campos travaille d'arrache-pied en coulisses pour renforcer le groupe de Luis Enrique, avec qui l'entente serait idéale.

Luis Enrique perd patience

Justement, le technicien espagnol n'apprécierait que modérément les rumeurs autour de l'avenir de Kylian Mbappé et de Luis Campos. Luis Enrique commencerait à s'inquiéter de la situation sportive et du manque de visibilité. Raison pour laquelle le nouveau coach du PSG a réclamé une réunion avec Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi Luis Campos afin d'obtenir des garanties.