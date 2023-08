PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Neymar

Arnaud De Kanel

L'avenir de Neymar reste toujours aussi incertain. Déterminé à réaliser une grosse saison avec le PSG sous les ordres de Luis Enrique, le Brésilien n'entrerait plus trop dans les plans du club de la capitale qui a complètement changé de discours au sujet de sa star.

Neymar a effectué un retour tonitruant sur les pelouses en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive face à Jeonbuk Motors. Le Brésilien a l'air en jambes mais il est surtout plus motivé que jamais pour faire taire les mauvaises langues. Sa volonté est claire : réaliser une grande saison avec le PSG.

Neymar a changé d'avis

En fin de saison, Neymar avait été pris pour cible par des supporters qui avaient manifesté leur mécontentement devant son domicile à Bougival. La goutte de trop pour le Brésilien qui marche beaucoup à l'affect et qui ne peut pas exprimer tout son potentiel lorsqu'il ne se sent pas aimé. Il s'était donc résolu à quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone ou au Brésil, et peut-être même découvrir la Premier League. Mais tout cela a changé depuis l'arrivée de Luis Enrique comme l'indique Sport . L'Espagnol a succédé à Christophe Galtier et Neymar a revu tout ses plans pour son avenir suite à la nomination d'un homme qu'il connaît très bien. Ils ont tous les deux écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du FC Barcelone en remportant notamment une Ligue des champions. Le PSG était également emballé à l'idée d'une nouvelle association entre les deux hommes mais la donne a changé.

Le PSG aussi