Neymar : Le PSG réalise le transfert «le moins cher de l’histoire»

Arnaud De Kanel

A ce jour, le transfert de Neymar de Barcelone vers le PSG en 2017 constitue encore un record. Les 222M€ déboursés par le club de la capitale pour recruter le Brésilien n'ont jamais été dépassés malgré l'inflation du marché. Malgré tout, la rentabilité de ce deal est souvent remise en question. André Curry pense le contraire.

Neymar est le joueur le plus cher de l'histoire du football. Recruté pour 222M€, il peine malgré tout à justifier le montant de son transfert à cause des ses absences répétées dans les rendez-vous décisifs en Ligue des Champions. Le Brésilien est souvent pris pour cible et le PSG se fait critiquer pour ce transfert. Mais selon André Curry, le club de la capitale a tout gagné dans ce deal.

«Tout ce qu'il a donné au PSG n'a pas de prix»

Neymar a permis de placer le PSG sur la carte selon l'agent de Vitor Roque, la nouvelle recrue du Barça. « Tout ce qu'il a donné au PSG n'a pas de prix. C'est le joueur le moins cher de l'histoire du club parce que ce qu'il a donné à Paris, rien qu'en termes de marketing, est incroyable. Si vous allez n'importe où dans le monde, il y a probablement un gars avec un maillot du PSG et ils ne savaient même pas ce qu'était le club avant. Au final, Messi, Mbappé, Di Maria, etc. sont arrivés », a-t-il confié pour AS .

«Les opérations de ces joueurs en ce moment ne fonctionnent pas»