Transfert surprise à l’OM, il vend la mèche en privé

Axel Cornic

Recruté en janvier dernier pour près de 10M€, Ruslan Malinovskyi n’a pas vraiment convaincu à l’Olympique de Marseille. Ainsi, avec le changement d’entraineur il pourrait être poussé vers la sortie et une piste concrète se détache déjà, avec le Torino. Entraineur du club, Ivan Juric ferait en effet des pieds et des mains pour avoir l’international ukrainien sous ses ordres.

Il devait être le facteur X pour aider l’OM à se relancer lors de la deuxième partie de saison, mais Ruslan Malinovskyi ne s’est pas vraiment montré à la hauteur des attentes. A l’image d’un Vitinha, recrue la plus chère de l’histoire du club, le milieu offensif de 30 ans n’a pas vraiment convaincu et désormais, il pourrait bien être poussé vers la sortie.

Dégouté, il se faire virer par l’OM au mercato https://t.co/VlPPWJFEnm pic.twitter.com/FxDCgjkU3B — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Six mois assez décevants à l’OM

L’ancien de l’Atalanta ne devrait pas avoir de mal à trouver un club, puisqu’en Serie A on semble absolument vouloir le recruter. C’est le cas du Torino, où Ivan Juric militerait auprès de ses dirigeants afin qu’ils fassent quelque chose pour trouver un accord avec l’OM le plus rapidement possible.

Malinovskyi voudrait rejoindre Juric au Torino