L’OM a choisi son prochain transfert

Recruté par l’OM lors du dernier mercato hivernal en provenance de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi était un profil fortement désiré à l’époque par Igor Tudor. Mais ce n’est pas le cas de Marcelino, le nouvel entraîneur du club phocéen, qui espère se débarrasser du milieu offensif ukrainien au plus vite. Et le dossier est en bonne voie.

Avec le départ d’Igor Tudor et la nomination de Marcelino sur le banc de l’OM, un nouveau cycle démarre pour le club phocéen, et l’entraîneur espagnol remet les choses à plat. Certains joueurs devraient donc en faire les frais, à commencer par Ruslan Malinovskyi seulement six mois après son arrivée à l’OM.

Malinovskyi, par ici la sortie

L’OM vient de lever son option d’achat obligatoire de 10M€, mais le milieu offensif ukrainien de 30 ans n’entre pas pour autant dans les plans de Marcelino. Et à en croire les révélations du quotidien italien Tuttosport , l’entraîneur de l’OM souhaite se débarrasser de Malinovskyi au plus vite.

Direction le Torino ?