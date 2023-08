PSG - Barcelone : La guerre est déclarée pour Dembélé

Baptiste Berkowicz

Le PSG s'apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts. Ousmane Dembélé devrait s'engager avec le club de la capitale dans les prochaines heures. Néanmoins, l'international français doit se plier aux souhaits du club auquel il appartient toujours, le FC Barcelone. Les dirigeants catalans tentent tout pour faire capoter le dossier et pourrait jouir de certaines lois pour mettre à mal le PSG.

Après le départ de Lionel Messi et la mise à l'écart de Kylian Mbappé, le PSG se doit de repenser son secteur offensif. Le club de la capitale est en passe de boucler le dossier Ousmane Dembélé mais fait face à la volonté du FC Barcelone de laisser trainer le plus possible l'opération.

Le FC Barcelone pourrait faire appel à la justice

Ousmane Dembélé devra encore patienter avant de devenir officiellement un joueur du PSG. D'après les informations de Mundo Deportivo , il n’y a toujours pas d’accord concernant la répartition 50M€ entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. Les dirigeants catalans peuvent garder légalement le français jusqu’au 21 août sans donner de commissions au joueur jusqu’à ce que la justice décide. Une loi qui pourrait bien jouer en défaveur du PSG.

Dembélé et le PSG dans l'attente