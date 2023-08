PSG - Mbappé : Son transfert est annoncé en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours écarté du groupe du PSG, Kylian Mbappé fait encore parler en Espagne où son transfert au Real Madrid est très attendu. D’ailleurs, l’issue de ce feuilleton ne fait aucun doute selon les journalistes espagnols. Kylian Mbappé finira par rejoindre la Casa Blanca cet été.

L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler et l'issue de ce feuilleton se fait clairement attendre. Une chose est sûre, le PSG est désormais ouvert à l'idée d'une vente de son attaquant vedette et attend une offre du Real Madrid. Une situation évoquée par le journaliste de La Cadena SER Jordi Martí.

Mbappé : Le scénario catastrophe se confirme au PSG https://t.co/4jbnAjSDxM pic.twitter.com/usAogrB5ui — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

«J'ai été surpris de voir qu'une partie des supporters madrilènes a applaudi le retour de Mbappé»

« Voyez-vous Luis Enrique accepter que Mbappé reste dans les tribunes ? C'est difficile pour moi. J'ai été surpris de voir qu'une partie des supporters madrilènes a applaudi le retour de Mbappé. Je suis surpris, étant donné que Mbappé a "trollé" ces mêmes supporters. Et qu'il a été traité de tout… », explique-t-il au micro d’ El Larguero avant que son confrère Antonio Romero n’aille plus loin.

«Le pourcentage le plus élevé veut que Mbappé vienne»