Transfert bouclé au PSG, il balance tout

Priorité du mercato au PSG, la recherche d'un buteur est désormais terminée pour le club de la capitale. En effet, ce lundi soir, le club de la capitale a annoncé la signature de Gonçalo Ramos. Prêté avec option d'achet par Benfica, le Portugais rejoint ainsi l'effectif de Luis Enrique. Et suite à sa signature au PSG, Ramos a livré ses confidences sur son transfert et son nouveau challenge.

En attendant Ousmane Dembélé et peut-être Randal Kolo Muani, le PSG tient donc enfin son numéro 9. Après avoir étudié différents profils, le club de la capitale vient d'accueillir Gonçalo Ramos, prêté avec option d'achat par Benfica. Nouveau buteur du PSG, le Portugais a paraphé son contrat ce lundi soir. De quoi donner un énorme sourire à Ramos.

« C'est une grande fierté et un grand bonheur »

Dans la foulée de son transfert au PSG, Gonçalo Ramos s'est confié aux médias du club de la capitale. L'occasion pour le Portugais de dire à quel point il est content de rejoindre Paris : « Je suis très heureux et très fier. C'est une grande fierté et un grand bonheur de représenter un club comme le Paris Saint-Germain. Ma copine est venue avec moi et mes parents aussi, ils vont m'accompagner. C'est une nouvelle expérience. C'est un rêve et nous sommes ici pour embrasser ce nouvel objectif. D'abord collectivement, en essayant de gagner tous les trophées possibles et individuellement en aidant le plus possible en marquant ».

« Tous ces éléments mis ensemble ont fait que j'ai pris la décision de venir ici »