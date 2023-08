PSG : Coup de théâtre pour Neymar ? Une première réponse tombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le feuilleton Mbappé, c’est Neymar qui se retrouve au cœur de nombreuses rumeurs de transfert au PSG. Et pour cause, le Brésilien aurait réclamé son départ dès cet été. Néanmoins, vu d’Espagne, un retour au FC Barcelone semble clairement inenvisageable.

C'est une nouvelle bombe qui a été lâchée sur le mercato. En effet, lundi soir, L'EQUIPE a révélé que Neymar voulait quitter le PSG et l'avait fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi. Une rumeur largement démentie entre temps, notamment en Espagne. Le journaliste de La Cadena SER , Jordi Martí assure en tout cas qu'il est impossible d'envisager un retour de Neymar au FC Barcelone.

«Xavi le sait et n'en veut pas»

« Neymar est payé 40M€ bruts. Par an. Mais dans ce type de contrat, il y a généralement des sponsors d'origine qatarie qui contribuent à augmenter ce chiffre. On ne peut donc pas exclure que 10 millions viennent s'ajouter à ce chiffre. En d'autres termes, c'est inabordable pour le Barça. Mais le problème principal n'est pas seulement économique. Xavi le sait et n'en veut pas. Il sait que cela pourrait nuire au vestiaire », lance-t-il pour El Larguero avant d’ajouter que le FC Barcelone va avoir besoin de vendre.

Neymar au Barça, c'est impossible