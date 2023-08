PSG : Neymar prêt à payer pour son transfert, «une réalité»

Thibault Morlain

Alors qu'il est à nouveau question des envies de départ de Neymar, ce n'est pas la première fois que le Brésilien souhaiterait quitter le PSG. En 2019, deux ans seulement après son transfert à 222M€, Neymar voulait retourner au FC Barcelone. Si cela a capoté à cause d'Ousmane Dembélé, Romain Molina l'a confirmé, le numéro 10 du PSG était prêt à payer de sa poche pour s'en aller.

Ça s'est joué à rien pour que Neymar retourne au FC Barcelone. En 2019, alors malheureux au PSG, le Brésilien fait le forcing pour retrouver la Catalogne. Les deux clubs discutent et il était alors question d'une opération à 110M€ et dans laquelle on retrouvait également Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic ainsi qu'Ousmane Dembélé, qui aurait alors été prêté pour une saison au PSG.

« L’opération Neymar 2019 à Barcelone, elle rate uniquement pour ça »

Finalement, cette opération Neymar n'a pas vu le jour. Sur sa chaine Youtube , Romain Molina est revenu sur ce feuilleton de l'été 2019, expliquant que cela avait capoté entre Barcelone et le PSG à cause d'Ousmane Dembélé : « En 2019, Pini Zahavi lance l’opération faisons revenir Neymar au FC Barcelone. Le Brésilien voulait tout prix partir. On est en mai/juin, Pini Zavavi convoque tout le monde. C’est lui qui donne les rendez-vous. Il amène Antero Henrique, Kia Joorabchian, top 5 agent mondial, Alvaro Costa, l’un des meilleurs amis de Neymar et Messi, on a André Curry et également Houcine Kharja. Zahavi fait un grand plan, il explique comment le Barça va pouvoir récupérer Neymar. C’est à ce moment où ils vont dessiner un plan incroyable qui s’est passé les semaines d’après. On a vu le départ de Coutinho, d’André Gomes, de Malcom. Chaque personne a joué son rôle pour que le Barça récupère des fonds, fonds qui avaient été endommagés car Griezmann avait déjà signé. Mais pour que l’opération se fasse, il fallait Ousmane Dembélé. A l’époque, Houcine Kharja, qui est proche de l’agent de Dembélé, fait comprendre que ça va le faire. Sauf que Dembélé et son agent, en dernière instance, refusent de faire partie de l’échange. C’était inenvisageable pour le joueur français. L’opération Neymar 2019 à Barcelone, elle rate uniquement pour ça ».

« La rupture était consommée »