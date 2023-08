PSG : C’est annoncé, Neymar va faire deux victimes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Neymar ne souhaite pas, à tout prix, quitter le PSG, mais se montre à l'écoute. En cas de départ cet été, le joueur brésilien souhaiterait retourner au FC Barcelone. Mais toujours empêtré dans ses problèmes financiers, le club catalan va devoir vendre et alléger sa masse salariale avant de penser à une arrivée de Neymar.

Neymar ne fait pas d'un départ du PSG l'une de ses priorités. Il est vrai que le joueur se montre à l'écoute et étudie diverses options, mais rester à Paris la saison prochaine ne lui déplairait pas non plus selon les informations du 10Sport.com. Selon France-Bleu Paris , Neymar ne serait pas contre un retour au FC Barcelone.

Le Barça a d'autres priorités sur le mercato

Mais la période n'est pas propice aux grosses dépenses pour le FC Barcelone, qui doit affronter de graves soucis financiers. Par ailleurs, le club catalan aurait d'autres priorités en attaque, notamment celle d'avancer la date d'arrivée de Vitor Roque. Attendu initialement en janvier prochain, le buteur brésilien pourrait débarquer dès cet été.

« Il doit y avoir une ou deux ventes importantes »