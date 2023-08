Mercato : L’OM passe un message sur sa révolution

Benjamin Labrousse

Ce mercredi, l’OM s’est manqué pour son premier match de la saison en chutant face au Panathinaikos (1-0). Dominés en Grèce, les Marseillais ont eu énormément de mal à se trouver. L’entraîneur Marcelino a livré son analyse de la rencontre, mais en a également profité pour annoncer la couleur en vue du match retour.

Cet été, l’OM a connu une véritable révolution avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur en la personne de Marcelino, mais également de nombreuses recrues importantes. Ainsi, lors du premier match officiel du club phocéen face au Panathinaikos ce mercredi soir, les craintes de certains se sont quelque peu confirmés : il faudra du temps à l’entraîneur espagnol pour mettre son plan de jeu en place.

« Nous avons eu un niveau plus bas qu’espéré »

Dominé dans le duel et surtout dans l’intensité, l’OM a manqué son entrée dans cette saison 2023-2024. Et alors que la qualification en Ligue des Champions est une priorité pour la direction marseillaise, l’entraîneur Marcelino n’a pas hésité à annoncer la couleur dans la foulée de la défaite (1-0) des siens. « Nous avons eu un niveau plus bas qu’espéré, surtout sur l'aspect offensif. Nous sommes une équipe en construction, ce n’est pas une excuse mais c’est la réalité. Nous sommes venus ici pour gagner. On se concentre maintenait sur mardi prochain au Vélodrome où on doit gagner avec deux buts d’écart grâce à l’aide de nos supporters » , affirme ainsi Marcelino dans des propos relayés par RMC .

« Ça va être une finale avant l’heure »