L’OM prend un râteau, il balance tout 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé comme étant une piste plausible pour venir entraîner l’OM cette saison avant l’arrivée de Marcelino, Paulo Fonseca a finalement été conservé par le LOSC, qui a refusé de négocier le départ de son technicien portugais. Olivier Létang, le président du club nordiste, lâche ses vérités à ce sujet.

L’OM a encore changé d’entraîneur cet été ! Igor Tudor a décidé de quitter le club phocéen au terme de l’exercice 2022-2023, et Pablo Longoria s’est donc rapidement mis en quête d’un nouveau technicien en début d’été. Plusieurs options ont été explorées par le président de l’OM avant de finalement opter pour Marcelino, comme celle menant à Paulo Fonseca, mais le LOSC a rapidement refroidi ses ardeurs…

OM : C’est confirmé pour ce transfert surprise https://t.co/Ug4vyfam3O pic.twitter.com/jM7VuqtBrH — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Létang confirme pour Fonseca, mais...

Interrogé au micro de l’After Foot sur RMC Sport, le président lillois Olivier Létang a expliqué qu’il n’avait jamais été question de laisser filer Paulo Fonseca à l’OM : « Cela a finalement été très simple. Il y a eu effectivement des intérêts de deux clubs. Je n’ai pas eu les dirigeants d’autre clubs mais, dès qu’il y a eu des intérêts, on en parlé avec Paulo Fonseca. La position a été très claire, on est très heureux qu’il soit avec nous. On est très heureux de la qualité du travail, il fait partie du projet donc c’était pour nous impossible de le voir partir. On a eu cet échange et Paulo à aucun moment n’a remis en cause cette possibilité. Il est et a toujours été investi comme il l’a été l’an dernier. Je me répète, on est très heureux qu’il soit avec nous », indique le patron du LOSC.

« On voulait absolument qu’il reste »