PSG : Feu vert pour le transfert d’un crack ?

Thomas Bourseau

Ansu Fati peut-il suivre les traces d’Ousmane Dembélé en rejoignant le PSG ? La presse espagnole fait état d’un intérêt parisien pour l’ailier du FC Barcelone, qui souhaite pourtant poursuivre en Catalogne. Mais le Barça serait susceptible de le pousser vers la sortie d'ici la fin du mercato estival, ce qui pourrait offrir une opportunité au club parisien.

Le PSG est en feu au niveau des arrivées depuis le début du mercato. En plus de Lucas Hernandez ou encore de Gonçalo Ramos, pour ne citer qu’eux, le Paris Saint-Germain est sur le point de boucler la venue d’Ousmane Dembélé dont l’officialisation de son transfert en provenance du FC Barcelone ne semble à présent être qu’une question d’heures.

«Ansu Fati aimerait rester au Barça»

Cependant, le PSG garderait un œil sur un autre attaquant du Barça : Ansu Fati. C’est en effet l’information qu’ AS a dernièrement divulgué alors qu’ El Pais affirmait au cours des derniers mois que le président Nasser Al-Khelaïfi se serait penché sur la situation de l’héritier du numéro 10 de Lionel Messi au FC Barcelone. Néanmoins, SPORT confiait récemment que Fati serait déterminé à poursuivre sa carrière au Barça . Une tendance confirmée par Fabrizio Romano pour sa rubrique de CaughtOffside . « Ansu Fati aimerait rester au Barça. Il aime le club et il aimerait y réussir avec le numéro 10 sur son maillot ».

«Il se passe quelque chose avec des clubs intéressés et qui essaient d'attirer Barcelone»