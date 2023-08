Catastrophe au Real Madrid, un joueur du PSG veut en profiter

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Enorme coup dur pour le Real Madrid. Déjà en quête d'un nouvel avant-centre pour remplacer Karim Benzema, le club merengue va désormais être contraint de se mettre en quête d'un nouveau gardien de but. Et pour cause, Thibaut Courtois a été victime d'une rupture des ligaments croisés qui devrait le tenir éloigné des terrains toute la saison. Keylor Navas pourrait alors y voir une opportunité.

Le Real Madrid n'avait pas besoin de ça. Dans un communiqué, le club merengue a effectivement annoncé que Thibaut Courtois avait été victime d'une « rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche ». Le portier belge, qui va se faire opérer dans les prochains jours, va donc manquer l'intégralité de la saison prochaine. Une situation qui pousse les Madrilènes à se mettre en quête d'un nouveau gardien de but.

Keylor Navas pourrait se proposer au Real Madrid

Une situation que Keylor Navas n'aurait pas manquer de suivre. En effet, selon les informations de Sports Zone , le portier costaricien, qui a porté les couleurs du Real Madrid entre 2014 et 2019, pourrait proposer ses services à son ancien dans les prochains jours afin de pallier la blessure de Thibaut Courtois, son ex-concurrent en Espagne.

Le PSG lui a accordé un bon de sortie