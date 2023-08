Le PSG fait une annonce sur Neymar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures de la première journée de Ligue 1, le PSG a fait son premier point médical de la saison. Sans surprise, Neymar y figure. Le Brésilien souffrirait « d’un syndrome viral » qui va le priver de la réception de Lorient samedi soir. Un nouvel épisode de ce feuilleton qui pourrait prendre fin avec le départ du numéro 10 du PSG.

Le retour de la Ligue 1 approche à grands pas. En effet, vendredi soir marque la reprise du championnat avec un alléchant Nice-Lille. Mais il faudra attendre samedi soir pour suivre les premiers pas du PSG version Luis Enrique. Le club de la capitale reçoit Lorient au Parc des Princes.

📌 Le point médical avant #PSGFCL.@Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2023

Neymar forfait contre Lorient

Un match auquel ne participera pas Neymar. Dans son traditionnel point médical d'avant match, le PSG révèle en effet que « Neymar Jr récupère d’un syndrome viral et s’entraîne en salle aujourd’hui ». Nordi Mukiele, Nuno Mendes, Alexandre Letellier, Juan Bernat et Presnel Kimpembe seront également absents.

Neymar au PSG, fin de l'histoire ?