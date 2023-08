Dembélé : Le PSG menacé par la justice ?

Benjamin Labrousse

Alors que les directions du PSG et du FC Barcelone ne sont pas réputées pour bien s’entendre, le transfert d’Ousmane Dembélé vers le club parisien officialisé ce samedi ne devrait pas arranger les choses. À ce sujet, la ligue espagnole de football vient tout juste de déposer plainte contre le club de la capitale auprès de la Commission européenne.

Régulièrement sous l’œil averti du fair-play financier, le PSG tente régulièrement de faire attention à la gestion de ses finances, notamment en période de mercato. Dernier exemple en date, la venue de l’attaquant portugais Gonçalo Ramos a été réalisée par le biais d’un prêt avec option d’achat obligatoire prévue pour l’année prochaine, permettant ainsi au club parisien de ne pas trop charger ses dépenses estivales.

Le PSG a régulièrement eu des problèmes de justice avec le FC Barcelone

Mais régulièrement dans son histoire, le PSG a dû faire face aux attaques de certains autres clubs européens concernant sa gestion financière. À ce sujet, le club parisien possède un passif avec le FC Barcelone et surtout avec la ligue espagnole de football qui avait d’ailleurs entamé des procédures judiciaires lors des arrivées de Neymar et de Lionel Messi au PSG respectivement en 2017 et en 2021. Ce samedi, c’est Ousmane Dembélé qui a rejoint le club parisien en provenance du club Blaugrana .

La ligue espagnole de football a déposé une plainte contre le PSG