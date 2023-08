Neymar - PSG : La presse espagnole s'enflamme, il calme tout le monde

Benjamin Labrousse

Tout comme Kylian Mbappé ou encore Marco Verratti, Neymar se trouve actuellement sur le départ du PSG qui cherche à s’en séparer. Depuis plusieurs jours, la presse espagnole s’enflamme de tous les côtés concernant un retour du Brésilien au FC Barcelone. Un retour que n’a pas souhaité évoquer l’entraîneur des Blaugrana Xavi ce samedi.

Après avoir dynamité le mercato estival au niveau des recrues effectuées, le PSG pourrait désormais connaître plusieurs départs de taille. Car désormais, le club parisien souhaite ouvrir un nouveau chapitre de son histoire, et cherche désormais à se séparer de joueurs comme Kylian Mbappé ou Neymar.

PSG : L'intriguant message de Neymar sur les réseaux sociaux https://t.co/0Fb4FGP466 pic.twitter.com/8U7UoRbz54 — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Neymar veut quitter le PSG cet été

Selon L’Équipe , le Brésilien aurait quant à lui informé sa direction de son envie d’ailleurs dimanche dernier. Une aubaine pour le PSG qui voit désormais une réelle opportunité de vendre Neymar, ce dernier n'entrant plus dans les plans de la direction sportive. En Espagne, la presse s'enflamme totalement pour son retour, un accord contractuel étant déjà trouvé selon El Chiringuito entre autres.

«J'ai déjà dit que le marché est ouvert jusqu'au 31 août»