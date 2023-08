PSG : La décision de Neymar est confirmée

Axel Cornic

Alors que Lionel Messi est parti et que Kylian Mbappé est en guerre ouverte avec le Paris Saint-Germain, Neymar pourrait bien claquer la porte. C’est en tout cas la tendance actuelle, puisque la star brésilienne aurait annoncé au président Nasser Al-Khelaïfi son envie de changer de club, avec une préférence pour un retour au FC Barcelone.

C’est un mercato bouillant pour le PSG, qui pourrait bien changer de visage cet été. Kylian Mbappé est en effet poussé vers la sortie, mais il n’est pas la seule star en instance de départ, puisque Marco Verratti ou encore Neymar pourraient également faire leurs valises. C’est notamment le cas pour le numéro 10 du PSG, dont le contrat court jusqu’en 2027.

Neymar veut quitter le PSG

Lors de sa première conférence de presse de la saison, Luis Enrique a été invité à aborder la question de l’avenir de Verratti et de Neymar, qui ne sont pas dans le dans le groupe pour le match face au FC Lorient ce samedi. « Pour Marco Verratti et Neymar, nous avons eu des conversations avec eux et je ne crois pas que ça soit professionnel de dévoiler le contenu de cette conversation » a expliqué le nouveau coach du PSG, qui a déjà eu le Brésilien sous ses ordres au FC Barcelone. « Cela restera entre nous, c’est du domaine privé. Je vous invite après à être attentif à mes actes car ce sont mes décisions qui exprimeront mon avis ».

Aucun retour en arrière possible ?