Un crack annoncé au PSG, une offre de 50M€ tombe pour son transfert

Alexis Brunet

Le PSG cherche encore à se renforcer au niveau de l'attaque. Pour compléter son secteur offensif, le club de la capitale aurait un œil sur Ansu Fati. Le FC Barcelone serait plutôt ouvert à un départ de son ailier gauche, mais pas à n'importe quel prix. Les Blaugrana auraient déjà refusé une offre de 50M€ de la part d'une formation de Premier League pour le jeune Espagnol.

Cet été, le PSG s'est montré très actif quantitativement sur le marché des transferts. Les recrues se sont multipliées dans l'effectif de Luis Enrique. Paris s'est renforcé à toutes les lignes, mais il se pourrait que d'autres arrivées soient annoncées, notamment en attaque.

Ramos et Dembélé ont rejoint le PSG

En attaque, le PSG a déjà recruté trois joueurs. Marco Asensio et Kang-in Lee avaient rejoint le club de la capitale il y a plusieurs semaines déjà. Il y a quelques jours, c'est Gonçalo Ramos qui s'est lui aussi engagé avec Paris, l'attaquant portugais ayant été prêté avec option d'achat par Benfica pour une opération qui pourrait atteindre les 80M€. Et ce samedi 12 août, le champion de France a aussi annoncé la signature d'Ousmane Dembélé, acheté 50M€ au FC Barcelone. Mais ce n'est peut-être pas fini. Les noms de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola sont également cités dans le viseur parisien.

Le FC Barcelone a reçu 50M€ pour Fati