PSG : Neymar veut partir, un cadeau lui est promis

Pierrick Levallet

L'avenir de Neymar au PSG est plus qu'incertain ces derniers jours. Le Brésilien, qui ne se sent plus vraiment désiré, voudrait quitter le club de la capitale cet été et ne serait pas contre un retour au FC Barcelone. Mais pour pouvoir revenir, le joueur de 31 ans va devoir renoncer à une partie de son salaire au PSG. Mais le Barça serait prêt à lui faire un cadeau malgré sa situation économique délicate.

D’ici la fin du mercato, Neymar pourrait bien ne plus être un joueur du PSG. La star de 31 ans aurait réclamé son départ récemment et aurait déjà identifié sa prochaine destination. Le Brésilien verrait d’un bon œil un retour au FC Barcelone. Le joueur voudrait retrouver l’environnement qu’il a quitté en 2017 pour signer au PSG.

PSG : Le transfert de Neymar provoque une crainte https://t.co/ZEIvUNGz8l pic.twitter.com/z2f1aLOiES — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Barcelone va devoir vendre pour Neymar

Mais étant dans une situation économique délicate, le FC Barcelone ne serait pas vraiment en mesure de le rapatrier pour le moment. Le club catalan va devoir faire plusieurs ventes importantes, même après le départ d’Ousmane Dembélé, pour pouvoir boucler cette opération. Et de son côté, Neymar va devoir faire un sacrifice. Mais le Barça pourrait lui apporter une belle compensation.

Un salaire important l'attend au Barça ?