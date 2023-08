PSG : Neymar les fait douter, son départ totalement relancé ?

Thomas Bourseau

Neymar aurait à coeur de retrouver le FC Barcelone six ans après avoir quitté le club blaugrana pour le PSG. En plus de l’incertitude autour des modalités de l’opération, les positions entre les deux clubs semblant diverger, Neymar ne ferait pas l’unanimité au FC Barcelone. Explications.

Pour sa première de la saison en Ligue 1 ce samedi soir lors de la réception de Lorient au Parc des princes, Luis Enrique a confirmé les plans XXL du PSG sur le mercato, à savoir les ventes de Neymar, de Marco Verratti et de Kylian Mbappé. Car en effet, aucune de ces trois stars ne figure dans le groupe sélectionné par le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain.

Le Barça assure ses arrières pour Neymar

Pour ce qui est de Neymar, son retour au FC Barcelone est vivement commenté dans la presse. Pour autant, il n’y aurait pas encore d’accord contractuel entre les deux parties contrairement à ce qui a été avancé par La Porteria et El Chiringuito samedi. Le journaliste Marcelo Bechler fait part d’un contrat au salaire moyen, mais évolutif compte tenu des performances de Neymar avec la possibilité de rester plus d’un an au FC Barcelone.

Xavi n’est pas le seul à douter, son staff s’interroge aussi sur Neymar