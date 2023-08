Après son arrivée au PSG, Dembélé hallucine

Hugo Chirossel

C’était attendu, mais c’est désormais officiel, Ousmane Dembélé est un joueur du PSG. L’international français âgé de 26 ans arrive en provenance du FC Barcelone contre une somme estimée à 50M€. Il a déjà pu visiter le nouveau centre d’entraînement du club de la capitale situé à Poissy, qui l’a beaucoup impressionné.

À la recherche d’un ailier droit sur le marché des transferts, le PSG a enfin trouvé son bonheur. Le club de la capitale s’est attaché les services d’Ousmane Dembélé, qui arrive du FC Barcelone. L’international français s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le Paris Saint-Germain.

Dembélé signe au PSG, Mbappé lui envoie un message https://t.co/GrDjI6YaZC pic.twitter.com/gK8u10j59v — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Dembélé de retour en Ligue 1

Sept ans après avoir quitté le Stade Rennais, l’ancien joueur du Borussia Dortmund fait son retour en Ligue 1, cette fois-ci sous les couleurs du PSG. Il a d’ailleurs pu découvrir le tout nouveau centre d’entraînement parisien. Des installations qui l’ont impressionné, comme il l’a confié dans un entretien accordé aux médias du PSG.

« Je l'avais vu déjà en vidéo, et ça m'avait impressionné »