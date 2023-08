Dembélé balance tout sur les coulisses de son transfert au PSG

Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Ousmane Dembélé est un joueur du PSG. Après 6 saisons passées au FC Barcelone, l’international français s’est engagé ce samedi avec le club de la capitale. Moyennant 50M€, Dembélé a signé jusqu’en 2028 à Paris et après avoir paraphé son contrat, il s’est confié sur les coulisses de son transfert.

Face à la complexité de faire venir Bernardo Silva, le PSG s’est finalement rabattu sur Ousmane Dembélé pour occuper le poste d’ailier droit. Le feuilleton aura duré un certain temps, mais ça y est, l’accord avec le FC Barcelone a fini par être officialisé. Ce samedi, le PSG a ainsi annoncé le transfert d’Ousmane Dembélé, qui s’est engagé jusqu’en 2028.

« Ce qui m’a motivé pour rejoindre Paris ? Le discours du coach »

Formé et révélé à Rennes, Ousmane Dembélé fait donc son retour en Ligue 1. Désormais, le Français va porter le maillot du PSG. Débarqué en provenance du FC Barcelone, Dembélé s’est d’ailleurs livré sur les raisons de son transfert. Pour les médias du club parisien, le nouveau joueur de Luis Enrique a alors expliqué : « Ce qui m’a motivé pour rejoindre Paris ? Le discours du coach. Pour moi, avoir la confiance, c'est primordial pour un joueur de football. J’ai aussi discuté avec le directeur sportif et le Président. J'ai parlé avec eux, ils m'ont vraiment expliqué le projet du Paris Saint-Germain et ça m'a plu. C'est très excitant et j'espère qu'on va faire de grandes choses ensemble ».

« Pour moi, c'était important de revenir ici »