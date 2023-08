PSG : Dembélé sort du silence après son transfert

Arnaud De Kanel

Ousmane Dembélé est enfin un joueur du PSG. Après plusieurs semaines de négociations, le club de la capitale est parvenu à boucler l'opération à quelques heures du premier match de la saison face à Lorient. L'ancien joueur du Barça a livré ses premiers mots.

Le feuilleton touche à sa fin. A 10h30 ce samedi, le PSG a officialisé le transfert d'Ousmane Dembélé. Le club de la capitale a déboursé 50M€ pour enrôler l'attaquant tricolore qui a signé un bail de cinq saisons. Le champion du monde 2018 a hâte d'en découdre.

Al-Khelaïfi souhaite la bienvenue à Dembélé

Nasser Al-Khelaïfi s'est réjouit de la signature d'Ousmane Dembélé à travers un communiqué publié par le PSG. « Nous sommes ravis d'accueillir Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain où il sera un joueur important et engagé pour notre Club. La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l'attitude requise pour tous nos joueurs. Nous sommes fiers de compter un autre vainqueur français de la Coupe du monde au Paris Saint-Germain au moment d’entrer dans une nouvelle grande ère pour notre Club », a déclaré le président du club de la capitale. Dans ce même communiqué, Ousmane Dembelé a lâché ses deux premières phrases dans la peau d'un joueur du PSG.

«Impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs»