Indésirable au PSG, il réclame son transfert au RC Lens

Hugo Chirossel

Arrivé l’année dernière en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike n’a pas convaincu pour sa première saison sous les couleurs de PSG. À tel point que l’attaquant âgé de 21 ans pourrait déjà s’en aller lors de cette période de mercato estival. Malgré un intérêt du Borussia Dortmund, il préférerait rester en Ligue 1 et rejoindre le RC Lens.

Cette semaine, le PSG a convoqué plusieurs de ses joueurs pour leur indiquer, par la voix de Luis Campos et Luis Enrique, qu’il ne comptait pas sur eux cette saison. Parmi eux, on retrouve des cadres du club de la capitale comme Juan Bernat, Marco Verratti et Neymar, mais également des joueurs arrivés il y a seulement un an.

Ekitike ne veut pas rejoindre le Borussia Dortmund

En effet, Renato Sanches et Hugo Ekitike ont eux aussi été informés qu’ils n’entraient pas dans les plans du PSG. En ce qui concerne l’attaquant âgé de 21 ans, recruté en provenance du Stade de Reims contre une indemnité de transfert estimée à 36M€, il aurait plusieurs pistes en Bundesliga.

Ekitike choisit le RC Lens