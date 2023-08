La révélation de cette star du RC Lens sur son mercato

Axel Cornic

Elu meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière devant notamment le Parisien Gianluigi Donnarumma, Brice Samba s’est confié sur sa situation et a avoué avoir été approché lors de ce mercato. Mais l’envie de découvrir la Ligue des Champions avec le RC Lens a été trop forte pour le joueur de 29 ans, qui a décidé de rester.

Voilà plusieurs saisons déjà que le RC Lens impressionne et la deuxième place derrière le PSG a définitivement convaincu, notamment à l’étranger. Les joueurs de Franck Haise sont en effet suivis de près à l’étranger et le transfert record de Loïs Openda au RB Leipzig lors de ce mercato estival en est le parfait exemple.

Lens victime de son succès ?

Arrivé il y a seulement un an, l’attaquant belge est parti pour une indemnité de 46M€, soit plus du triple du montant déboursé pour l'acquérir au FC Bruges. Il n’est pas le seul d’ailleurs à avoir quitter le RC Lens, puisque Seko Fofana a décidé de rejoindre l’Arabie Saoudite et Al Nassr, où il a notamment retrouvé Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Mais d’autres préfèrent plutôt rester chez les Sang et Or...

« Oui, il y a eu des sollicitations, mais... »