PSG : Dembélé lâche un message rassurant

Ce samedi, le PSG a officialisé l’arrivée de sa neuvième recrue du mercato estival, Ousmane Dembélé. Ce dernier a paraphé un contrat de cinq ans avec le club de la capitale jusqu’en juin 2028. Régulièrement blessé lors de ses six saisons passées au FC Barcelone, l’international français a rassuré sur son état physique.

Souvent lié au PSG ces dernières années, Ousmane Dembélé a fini par devenir un joueur parisien. Le transfert du joueur âgé de 26 ans a été officialisé ce samedi matin par le club de la capitale. Il arrive en provenance du FC Barcelone contre une somme estimée à 50M€.

Dembélé, un joueur sujet aux blessures

Après un an au Borussia Dortmund et six saisons passées au FC Barcelone, Ousmane Dembélé fait donc son retour en Ligue 1, qu’il avait connu sous les couleurs du Stade Rennais. Au Barça, l’international français a souvent été gêné par des blessures. La saison dernière, il avait manqué trois mois de compétition pour une blessure musculaire à une cuisse.

« Physiquement aussi, je me sens bien »