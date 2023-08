Dembélé : Un champion du monde au PSG, un transfert loin d'être historique

Alexis Brunet

Le PSG a annoncé officiellement ce samedi 12 août le recrutement d'Ousmane Dembélé. L'attaquant débarque du FC Barcelone contre la somme de 50M€. Il rejoint donc certains de ses coéquipiers en Équipe de France, avec qui il a notamment remporté la coupe du monde. Au total, ils sont 18 à être passés par Paris, et avoir remporté le plus grand trophée du football.

Après plusieurs jours d'attente, le PSG a officiellement annoncé la signature d'Ousmane Dembélé. Le Français s'est engagé jusqu'en 2028 avec le club de la capitale. Il devient donc le quatrième renfort de Paris en attaque, après les recrutements de Marco Asensio, Kang-in Lee, et Gonçalo Ramos. Il devrait probablement s'installer sur l'aile droite du 4-3-3 parisien.

4 champions du monde français au PSG cette saison

En rejoignant le PSG, Ousmane Dembélé n'est pas dépaysé. Il revient dans son pays, et dans un championnat qu'il connaît, puisqu'il a évolué par le passé au Stade Rennais, avant de partir pour le Borussia Dortmund. Mais l'attaquant va aussi retrouver quelques têtes qu'il connaît, et avec qui il a partagé une sacrée aventure. L'ancien joueur du FC Barcelone rejoint la troupe des champions du monde français parisien. Le PSG compte dans son effectif, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé, et donc Ousmane Dembélé, tous les quatre titrés en 2018 à Moscou.

C'est fait, le PSG annonce le transfert de Dembélé https://t.co/Nj8n1ehp8C pic.twitter.com/NCLszqfjNJ — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

18 champions du monde sont passés par le PSG

Au total, ce sont 18 champions du monde qui sont passés par le PSG. Pour ce qui est du sacre de 2018, Paris a vu passer Alphonse Aréola, mais aussi Blaise Matuidi. Lionel Messi, ainsi que Leandro Paredes ont remporté le trophée en 2022 avec l'Argentine. Julian Draxler a lui été titré en 2014 avec l'Allemagne. Pendant quelques années, Paris a aussi compté dans ses rangs la légende Gianluigi Buffon, titré en 2006 avec l'Italie. Ronaldinho ainsi que Vampeta ont remporté la coupe du monde avec le Brésil en 2002. Pour l'édition de 1998 et la première victoire de la France dans la compétition, le club de la capitale a vu passer Youri Djorkaeff, mais aussi Bernard Lama. En 1994, le Brésil de Raï et Leonardo remportait la compétition. Par la suite il faut remonter à 1978, et la victoire en finale de l'Argentine pour trouver un ancien Parisien, il s'agit d'Osvaldo Ardiles. Enfin en 1970 c'était déjà le Brésil qui était sacré champion du monde, avec Pelé, mais aussi Joel Camargo. Ce dernier signait en 1971 au PSG, avec lequel il ne disputa que deux matches. Il était alors le premier Brésilien de l'histoire de Paris.