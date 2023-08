Transferts : L’OM proche du fiasco, ils se frottent les mains

Hugo Chirossel

Alors qu’il reçoit le Stade de Reims ce samedi pour le compte de la première journée de Ligue 1, l’OM doit se reprendre après une rencontre très compliquée mercredi sur la pelouse du Panathinaïkos en troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Une élimination prématurée en C1 pourrait d’ailleurs avoir un impact sur l’avenir de Valentin Rongier.

Ce samedi, l’OM fait son retour en Ligue 1 et reçoit le Stade de Reims à l’Orange Vélodrome pour l’occasion. Mais la saison des Olympiens a déjà commencé. Mercredi dernier, ils se sont déplacés sur la pelouse du Panathinaïkos, dans le cadre de leur troisième tour préliminaire aller de Ligue des champions. Battu par le club grec (1-0), l’OM est déjà dos au mur et devra s’imposer par deux buts d’écart lors du match retour, mardi prochain, pour espérer accéder aux barrages avant une possible qualification pour la phase de poule de la C1.

OM : Il passe un message aux recrues du mercato https://t.co/juaEroWZcq pic.twitter.com/C2bWfWEeUT — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Un joueur doit partir au milieu

Une élimination à ce stade de la compétition pourrait avoir de très mauvaises conséquences pour l’OM, notamment financièrement. D’après les informations de La Provence , cela pourrait également avoir un impact sur l’avenir de Valentin Rongier. Les dirigeants marseillais doivent vendre au moins un élément au milieu de terrain, où il y a actuellement cinq joueurs pour seulement deux postes, bien que Pape Gueye ait une suspension de quatre mois à purger. Dans ce secteur de jeu, ce sont Matteo Guendouzi et Valentin Rongier qui sont régulièrement cités en cas de possible départ, mais les deux se verraient bien rester à l’OM.

Rongier, un destin lié à la Ligue des champions ?