Transferts : Payet donne son accord, c'est bouclé !

Pierrick Levallet

Dimitri Payet a enfin trouvé son nouveau club ! Libre depuis sa rupture à l'amiable avec l'OM, le joueur de 36 ans se cherchait un point de chute depuis plusieurs semaines maintenant. Et l'ancienne star marseillaise devrait débarquer au Brésil. Dimitri Payet aurait donné son accord au Vasco de Gama et aurait d'ores et déjà signé son contrat.

Dimitri Payet n’est plus un joueur de l’OM. Après une saison où il a été cantonné à un rôle de remplaçant sous Igor Tudor, le Français n’a pas souhaité poursuivre l’aventure sur la Canebière. Les deux parties se sont mises d’accord pour une rupture de contrat à l’amiable, alors que l’engagement de Dimitri Payet. Depuis, ce dernier se cherche un point de chute. Et il semblerait l’avoir enfin trouvé.

Payet débarque au Brésil

Comme le rapporte Fabrizio Romano, l’avenir de Dimitri Payet serait scellé. L’ancienne star de l’OM aurait signé au Vasco de Gama. Le joueur de 36 ans se serait engagé jusqu’en juin 2025 avec le club brésilien. Il aurait donné son accord pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière au Brésil.

La Ligue 1 s'est faite recaler

Le journaliste italien indique que Dimitri Payet aurait refusé plusieurs propositions françaises par respect pour l’OM. Cela vient confirmer les informations du 10Sport.com, qui vous avait révélé en exclusivité que l’ex-star marseillaise ne voulait que le club phocéen s’il restait en France.