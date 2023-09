Le PSG a pris un risque sur le mercato, il annonce du lourd

Axel Cornic

A la recherche d’un numéro 9 depuis le départ d’Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur Gonçalo Ramos, considéré comme l’une des grandes promesses du football portugais. Un pari pas vraiment payant pour le moment, puisque l’attaquant de 22 ans n’a pas encore marqué le moindre but sous ses nouvelles couleurs…

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG a totalement changé son attaque. Une occasion pour combler un manque évident, puisque ces dernières saisons Mauricio Pochettino comme Christophe Galtier n’ont pu compter sur aucun véritable attaquant de pointe. Ainsi, Luis Campos a fait marcher son réseau et misé gros sur Gonçalo Ramos, arrivé à Paris dans le cadre d’une opération d’une valeur totale de 80M€.

« Gonçalo était habitué à tout à Benfica et maintenant il change de pays, de langue, de ville, de culture »

Problème, celui qui est considéré en son pays comme le nouveau prodige de la formation de Benfica, n’a toujours pas marqué avec le PSG. Certains commencent à se poser des questions, mais au Portugal on explique qu’il faut accorder un peu de temps au jeune Ramos. « Gonçalo était habitué à tout à Benfica et maintenant il change de pays, de langue, de ville, de culture. Il va avoir besoin d’un temps d’adaptation » a expliqué à 20 minutes João Tralhão, ancien entraîneur des jeunes de l’équipe lisboète. « La difficulté, c’est que de nos jours, ce temps d’adaptation est de moins en moins toléré par les clubs, les supporters qui veulent tout très rapidement ».

« Il va devoir sortir de sa zone de confort et travailler pour progresser »