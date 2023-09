Bluffé, il déclare sa flamme à Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a connu un été particulièrement mouvementé lui qui a été poussé vers la sortie en raison de son refus de prolonger son contrat au PSG. Néanmoins, le champion du monde tricolore est toujours là et ne cesse de faire bonne impression auprès de ses coéquipiers. Après Fabian Ruiz qui a récemment dresser un portrait flatteur, c’est au tour d’Ugarte d’en faire de même.

Malgré les détracteurs et les sceptiques à son arrivée, Manuel Ugarte impressionne depuis quelques semaines au PSG. Au point où son compatriote Federico Valverde a récemment profité d’un rassemblement avec la sélection uruguayenne pour expliquer que Manuel Ugarte était l’un des meilleurs milieux de terrain au monde tout en évoluant dans l’un des meilleurs clubs au monde au Paris Saint-Germain.

Ugarte impressionne le PSG, Mbappé impressionne Ugarte

Encore très actif sur la pelouse du Parc des princes mardi soir face au Borussia Dortmund, Manuel Ugarte a été interrogé sur Kylian Mbappé lors de son passage en zone mixte. Sans surprise, le milieu de terrain uruguayen recruté par le PSG pour 60M€ n’a pas tari d’éloges envers Kylian Mbappé.

Transferts : Le PSG s’attaque à un crack à 10M€ https://t.co/NaqxtHh93i pic.twitter.com/N5S2iFVwnt — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

«Nous savons qu’en plus de marquer des buts et d’attirer des joueurs, il fait un travail phénoménal»