L'entraineur du PSG a lancé une révolution, il jubile

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a donné une leçon collective au Borussia Dortmund, et ce, en appliquant à la lettre la philosophie de jeu de Luis Enrique. Interrogé après la victoire parisienne, Achraf Hakimi s'est totalement enflammé, vantant le travail de son nouvel entraineur et de ses coéquipiers.

Pour remplacer Christophe Galtier, remercié, le PSG a décidé d'installer Luis Enrique sur son banc à la fin de la dernière saison. Arrivé avec sa philosophie de jeu très offensive, le coach espagnol insiste pour que ses joueurs exercent un pressing agressif dès la perte du ballon. Et il veut que tous ses protégés participent à la fois aux attaques et au travail défensif.

Enrique a transformé le PSG

Opposé au Borussia Dortmund ce mardi soir en phase de groupes de la Ligue des Champions, le PSG a démontré qu'il était un groupe très uni. Présent en zone mixte après la rencontre, Achraf Hakimi a totalement validé la patte Luis Enrique.

PSG : Surprise, il veut prendre la place de Luis Enrique https://t.co/bU0WDG7XdO pic.twitter.com/Ul5Bj5pia2 — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

«On attaque à onze et on défend à onze»