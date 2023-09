Mercato : Le PSG a tiré le gros lot pour 60M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cet été, le PSG a décidé de miser gros sur le recrutement de Manuel Ugarte, attiré en provenance du Sporting Lisbonne pour 60M€. Une très bonne pioche, puisque le milieu de terrain uruguayen s'est rapidement imposé comme le nouveau patron de l'entrejeu parisien, et Javier Pastore ne s'y trompe pas.

Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta en 2018, le PSG a eu toutes les peines du monde à trouver un renfort de ce calibre au poste de sentinelle : Grzegorz Krychowiak et Idrissa Gueye ne sont pas parvenus à donner satisfaction, et pour tenter d'inverser la tendance, Luis Campos a décidé d'aller piocher au Portugal cet été. Manuel Ugarte (22 ans) est arrivé du Sporting Lisbonne pour 60M€, correspondant au montant de sa clause libératoire, et le jeune international uruguayen est en train de cartonner au PSG en devenant le nouveau grand patron de l'entrejeu.

« C’est un joueur exceptionnel »

D'ailleurs, dans un entretien accordé à RMC Sport, Javier Pastore a confié tout le bien qu'il pensait d'Ugarte : « Je n’avais jamais vu un match entier de lui. J’ai commencé à le regarder depuis qu’il est arrivé au PSG. C’est un joueur exceptionnel. C’est la clé pour le PSG. Il sait bien jouer au milieu, il est toujours bien placé, il est agressif au pressing, il récupère le ballon et il le passe tout de suite vers l’avant. C’est un joueur qui manquait. Thiago Motta était le dernier un peu comme ça, même s’il n’avait pas l’agressivité d’Ugarte. C’est un joueur qui va beaucoup donner au PSG », lâche l'ancien meneur de jeu argentin du PSG.

Enrique aussi ravi d'Ugarte