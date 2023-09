Il snobe le PSG et reçoit le feu vert pour son transfert

Pierrick Levallet

Convoité par le PSG, Vitor Roque a opté pour une autre destination pour son avenir. L'attaquant de 18 ans a donné son accord au FC Barcelone, mais son transfert est relancé depuis quelques jours suite à sa grave blessure. Malgré tout, le club catalan souhaite anticiper son arrivée, notamment afin de concurrencer Robert Lewandowski.

Cet été, le PSG a manqué quelques coups sur le mercato. Luis Campos s’est notamment raté avec Vitor Roque. Promis à un bel avenir, l’attaquant de 18 ans a finalement opté pour le FC Barcelone. Mais depuis quelques jours, son transfert est totalement relancé. Une grave blessure survenue récemment menace de faire capoter son arrivée en Catalogne.

La terrible blessure de Vitor Roque cette nuit.Le Brésilien, qui évoluera au Barça la saison prochaine, a quitté le terrain en larmes et sur civière. 😞Il sera absent au moins 3 mois (dans le meilleur des cas), selon @fansjavimiguel. 🎥 @TNTSportsBR pic.twitter.com/7Ce1C5wjPT — Actu Foot (@ActuFoot_) September 22, 2023

Xavi rassure tout le monde pour Vitor Roque

Xavi a néanmoins rassuré tout le monde ce lundi en conférence de presse, indiquant qu’il y avait « une possibilité qu'il vienne en janvier ». D’ailleurs, le FC Barcelone viendrait de donner son feu vert pour son arrivée, malgré la blessure de Vitor Roque qui devrait l’éloigner des terrains un bon bout de temps.

Le Barça veut anticiper son arrivée