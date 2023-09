Il claque la porte de l’OM et rêve d’un improbable retour

Thibault Morlain

Marcelino ayant décidé de quitter ses fonctions d’entraîneur de l’OM, c’est désormais Gennaro Gattuso qui va prendre place sur le banc olympien. L’Italien a donc été choisi par Pablo Longoria pour tenter de sortir l’OM de la crise. D’autres candidats étaient pourtant intéressés par le poste d’entraîneur phocéen. Ça aurait notamment été le cas de… Jorge Sampaoli.

Arrivé à l’OM en février 2021, Jorge Sampaoli sera donc resté un an et demi en tant qu’entraîneur du club phocéen. En effet, à l’été 2022, l’Argentin décidé de claquer la porte et quitter ses fonctions, estimant que la direction de l’OM ne lui avait pas donné les réponses suffisantes sur le marché des transferts. Par la suite, Sampaoli a officié sur le banc du FC Séville et de Flamengo, mais voilà qu’il garderait toujours l’OM dans un coin de sa tête. Au point qu’il aurait été prêt pour faire son retour afin de remplacer Marcelino.

Galtier snobe l'OM et prend une décision radicale https://t.co/jkFikOmvCl pic.twitter.com/TCPdMjfEsq — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

« Sampaoli a suivi avec attention la situation de l’OM »

Finalement, l’OM va accueillir Gennaro Gattuso comme nouvel entraîneur. Un poste que connait bien Jorge Sampaoli et qu’il était prêt à retrouver. En effet, ce mercredi, au micro du Super Moscato Show sur RMC , Florent Germain a assuré : « Sampaoli a suivi avec attention la situation de l’OM. Il vient de se faire débarquer de Flamengo ».

« Il venait à pied »