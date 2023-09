OM : Gattuso présente déjà ses excuses !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement nommé sur le banc de l'OM, Gennaro Gattuso va donc tenter de sortir au plus vite le club phocéen de sa crise. En attendant, le technicien italien a été présenté à la presse jeudi, et il a tenu à commencer son discours par des excuses qui étaient plutôt inattendues.

L'OM accueille un nouvel entraîneur de renom, puisqu'il s'agir de Gennaro Gattuso, grande légende du Milan AC ainsi que de la sélection italienne championne du Monde 2006 face à l'équipe de France. Et alors qu'il a été présenté à la presse par Pablo Longoria jeudi, Gattuso s'est confié sans détour sur son choix porté vers l'OM.

OM : Gattuso lâche déjà une annonce sur son avenir https://t.co/wUAzNzs6gU pic.twitter.com/PizPZhAm8c — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

« Tout d'abord, je m'excuse...»

Mais avant toute chose, il souhaitait faire son mea culpa : « Tout d'abord, je m'excuse de ne pas parler français, mais je vais l'étudier rapidement », a lâché Gattuso, qui a appris il y a à peine quelques jours qu'il allait reprendre l'OM avant d'atterrir mercredi en France. Son absence de maitrise du français est donc toute pardonnée...

« Facile de prendre la décision de rejoindre l'OM »