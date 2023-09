Annoncé à l'OM, il touche un jackpot de 1,8M€

Jean de Teyssière

Parti de l'OM en juin 2022, Jorge Sampaoli enchaîne les échecs. Après avoir été remercié du FC Séville la saison dernière, c'est désormais le club brésilien de Flamengo qui a mis fin au contrat de l'entraîneur argentin. Voulant revenir à l'OM, il a également vu l'arrivée de Gennaro Gattuso lui fermer la porte. Il pourra se consoler avec son indemnité de licenciement, estimée à 1,8M€.

L'OM a trouvé le remplaçant de Marcelino, il s'agit de l'Italien Gennaro Gattuso. Pendant ce temps, un ancien entraîneur de l'OM vit actuellement des moments compliqués et voulait même revenir au club...

Sampaoli, chaud pour revenir à l'OM ?

Ces derniers jours, le consultant RMC , Eric Di Meco, avait révélé que Jorge Sampaoli aurait aimé revenir à l'OM pour succéder à Marcelino : « Il y avait beaucoup d'entraîneurs qui étaient prêts à venir et qui avaient dit oui. Les coachs n'avaient pas peur du contexte marseillais (...) Il y a des anciens entraîneurs qui sont passés à l'OM qui voulaient revenir alors qu'on nous a dit qu'ils étaient partis à cause des supporters. Sur les deux derniers, Tudor et Sampaoli, l'un a été contacté et l'autre voulait revenir. Sampaoli serait venu à pieds en plus. »

Sampaoli va toucher 1,8M€ suite à son renvoi de Flamengo